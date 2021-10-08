Песков: Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие

Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия якобы использует энергоресурсы как оружие - ошибочная оценка, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия никогда не останавливала поставки, готова оперативно обсуждать возможные новые контракты. А вот Вашингтон использовал энергетическую тему как инструмент шантажа, подчеркнул он.

"Мы категорически не согласны с этим. Более того, убеждены, что это ошибочная оценка, и это очень просто объяснить", - сказал, отвечая на вопросы журналистов, Песков​​​. "Во-первых, сами европейцы, и на государственном уровне, и компании-потребители, признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые обязательства. Второе, ни для кого не секрет, и это неоднократно заявлялось на различных уровнях, в том числе на высшем, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых контрактов, безальтернативного демпфера против таких колебаний на рынках", - продолжил он.

"Третье - Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия политического или иного нажима. Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставки. Такого не было и не будет", - заверил Песков.

"Четвертое - это именно США постоянно угрожают санкциями и так далее в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынка Европы. В данном случае США как раз напрямую использовали энергетическую тему в качестве инструмента политического и экономического шантажа, мы этого никогда не делали", - напомнил пресс-секретарь президента.

"Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах, в данном случае в природном газе", - заключил Песков.