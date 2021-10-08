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Появился русский трейлер фильма ужасов "Заклятье: Спуск к дьяволу"

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    08.10.2021, 09:21
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ iVideos Фото: youtube.com/ iVideos
Фото: youtube.com/ iVideos

В Сети опубликован трейлер фильма ужасов "Заклятье: Спуск к дьяволу" на русском языке. Локализовано и название, ведь в оригинале он называется "The Cellar" - "Погреб". Дата премьеры пока не назначена.

Фото: twitter.com/ SonyPictures
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По сюжету фильма образцовая семья с двумя детьми переезжает в свой новый дом, где через какое-то время начинают происходить странные вещи: слышатся звуки, сбоят электроприборы, двигаются предметы. Однажды после отключения света старшая дочь звонит матери, и та отправляет ее в подвал проверить пробки. Подросток пропадает, девочку ищут, безутешные родители не верят в побег.

В это время мать находит на половицах странную математическую формулу, в ней ученый узнает уравнение, которые описывает иное измерение. А над всеми дверями в доме оказывается есть символы, которые складываются в пентаграмму Левиафана. Между тем тревожные признаки присутствия потусторонней силы, о которой не упомянули риэлторы, множатся на глазах.

Автор сценария и режиссер - Брендан Малдауни. В ролях - Элиша Катберт ("Прежде, чем я уйду", "Дом восковых фигур", "Соседка"), Оуэн Мэкен ("Близко", "Обитель зла: последняя глава").

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