Применение "Змеев Горынычей" с десантных кораблей показали на видео

Как сообщает из Владивостока отдел информационного обеспечения Приморского региона, согласно плану боевой подготовки Береговых войск всего в этом мероприятии задействовали 5000 военнослужащих.
Причем камчатские морпехи провели высадку на необорудованное побережье, используя для этого большие десантные корабли.
"Противники" применяли всю имеющуюся на их вооружении боевую технику. Танки Т-80БВ, используя так называемые "сирийские валы", постоянно маневрировали, подвергая противостоящую сторону интенсивному обстрелу.
С моря била корабельная артиллерия, в районе действовали 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".
Воздушная поддержка осуществлялась боевыми вертолетами Ка-52 и штурмовиками Су-25 Восточного военного округа, авиация ТОФ задействовала Ка-27, Ка-29 и Ми-8, а также самолеты Ан-26 и Ил-18.
Атаки с неба отбивали мобильные зенитные ракетные комплексы "Стрела-10" и самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка".
Для доставки личного состава применялись бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-3.
Всего в ходе активной фазы было задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе пятнадцать кораблей, катеров и судов.