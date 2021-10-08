Применение "Змеев Горынычей" с десантных кораблей показали на видео

В ходе масштабных учений двух бригад морской пехоты Тихоокеанского флота были задействованы реактивные установки разминирования, прозванные в войсках "Змеями Горынычами". Установленные на катера, они успешно расчищали пути наступления для атакующих черных беретов.

Как сообщает из Владивостока отдел информационного обеспечения Приморского региона, согласно плану боевой подготовки Береговых войск всего в этом мероприятии задействовали 5000 военнослужащих.

Причем камчатские морпехи провели высадку на необорудованное побережье, используя для этого большие десантные корабли.

"Противники" применяли всю имеющуюся на их вооружении боевую технику. Танки Т-80БВ, используя так называемые "сирийские валы", постоянно маневрировали, подвергая противостоящую сторону интенсивному обстрелу.

С моря била корабельная артиллерия, в районе действовали 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

Воздушная поддержка осуществлялась боевыми вертолетами Ка-52 и штурмовиками Су-25 Восточного военного округа, авиация ТОФ задействовала Ка-27, Ка-29 и Ми-8, а также самолеты Ан-26 и Ил-18.

Атаки с неба отбивали мобильные зенитные ракетные комплексы "Стрела-10" и самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Для доставки личного состава применялись бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-3.

Всего в ходе активной фазы было задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе пятнадцать кораблей, катеров и судов.