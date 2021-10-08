Число пострадавших в школьном автобусе под Воронежем выросло до восьми

Воронежская полиция сообщила о восьмом пострадавшем в столкновении школьного автобуса с погрузчиком.

- Водитель ПАЗа также обратился за медицинской помощью, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Напомним, авария произошла утром в пятницу в райцентре Таловая. Ехавший с детьми на занятия автобус ПАЗ при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу погрузчику "Амкадор", произошло столкновение.

Первоначально сообщалось о семи пострадавших: травмы получили шестеро детей 7-14 лет и сопровождавшая их учительница.

- Тяжелых травм нет, - уточнила Куликова.