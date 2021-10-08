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08.10.2021 18:35
Рубрика: Общество

Московский планетарий откроется после ремонта

Текст: Ирина Огилько

Московский планетарий откроется после модернизации Большого звездного зала 10 октября. На 25-метровом куполе-экране, входящем в пятерку самых больших в мире, улучшилось качество изображения.

Фото: Пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы
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Как отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев, во время модернизации смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы. "Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра", - сообщил Тимофеев.

В первый день работы планетария, зрители могут посмотреть познавательный мультфильм 4D фильм "Секреты гравитации", принять участие в программе "Созвездия аргонавтов", а также посетить лекции, музей Урании, ретрокафе.

Подробности можно узнать на сайте планетария.

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