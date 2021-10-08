Москвичи подали более 2,7 тыс. заявок на участие в проекте "Наше дерево"

Более 2,7 тыс. заявок уже подали москвичи на участие в проекте "Наше дерево" в 2022 году. Благодаря проекту можно отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, сделав малышу уникальный подарок, а после вместе ухаживать за семейным деревом. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Подать заявку просто на портале mos.ru. На на интерактивной карте нужно выбрать парк и породу дерева и заполнить небольшую электронную форму.

Точную дату высадки, время и место сообщат за 10 рабочих дней до мероприятия, а в течение месяца после высадки участники получат электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами. Эту информацию можно будет найти в личном кабинете на портале mos.ru.

Напомним, что заявки на высадку саженцев в 2022 году принимаются до 15 декабря.

Кстати, дерево можно высадить в честь детей, родившихся после 1 января 2019 года. Отправить заявку нужно до того, как малышу исполнится три года. Сделать это может один из родителей с постоянной регистрацией в Москве.