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Рубрика: Экономика

На северо-востоке Москвы жители Отрадного обнаружили сугроб

Текст: Ирина Огилько

В социальных сетях северо-востока Москвы жители активно обсуждают снежные кучи, обнаруженные на поезде Якушкина. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, снег имеет искусственное происхождение.

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Он был необходим для проведения реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом на проезде Якушкина, д. 7. "При бестраншейной технологии ремонта трубопровода используется пропитанный специальной смолой стеклопластиковый чулок, или рукав. Чтобы во время пути смола не затвердела раньше времени, чулок везут перевозят в машине со льдом", - рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Выгружая из машины чулок, выгружают и снежные массы. Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают циркуляцию горячей воды. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри. Как отмечают специалисты, такой метод позволяет продлить жизнеспособность трубы примерно на 50 лет при минимальном объеме земляных работ. Даже если труба со временем потеряет несущую способность, полимерный рукав внутри сможет самостоятельно выдерживать нагрузку.

Что же до снега, то под воздействием солнечных лучей и температуры +12 градусов, в течении пары часов он растаял.

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