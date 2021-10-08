В Хабаровске открыли первую нанайскую православную часовню

В Хабаровске появилась первая нанайская православная часовня. Она находится в Центре культуры коренных малочисленных народов "Бури".

Часовню освятили 6 октября, в день памяти святителя Иннокентия Московского. Он крестил представителей коренных малочисленных народов Севера, создал алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. В этот день отмечался и праздник нанайской письменности.

- Центр наш вместе с часовней будет нести еще и информационно-просветительскую миссию. Люди, которые приходят сюда, часто спрашивают о святителе Иннокентии Московском, думая, что он жил в Москве, далеко от нас, и я объясняю, что был этот святой вместе с графом Муравьевым-Амурским здесь. Вместе они просвещали коренные народы, - рассказал глава "Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья" Леонид Сунгоркин.