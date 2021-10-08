В Якутии женщина и двое детей погибли при пожаре

В пятницу ночью в поселке Сангар Кобяйского района Якутии произошел пожар в частном жилом доме. Погибли 33-летняя женщина и двое ее детей.

Как сообщили в пресс-службе республиканского следкома, мать и малышей, младшему из которых был всего год, а старшему шесть лет, смогли эвакуировать из горящего здания. Пострадавших отправили в больницу, но там они скончались.

По факту гибели людей завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем лицам. На месте происшествия работают следователи-криминалисты и полицейские. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначены экспертизы.