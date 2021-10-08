В Приморье осудили организаторов азартных игр

Артемовский городской суд наказал трех организаторов нелегальных покерных турниров штрафами в размере от 75 до 150 тысяч рублей, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

О том, что в Артеме работает нелегальный клуб для игры в покер, сотрудникам местного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции стало известно в марте этого года. После проверки информации по подозрению в совершении преступления были задержаны трое граждан - 1964-го, 1981-го и 1983-го годов рождения.

Как выяснилось, житель Артема арендовал нежилое помещение, в котором организовал игорное заведение, а также привлек к этому и двух своих знакомых. При обыске у мужчин изъяли фишки, наборы для покера, игровые столы и бухгалтерские записи.

Подпольное заведение работало в закрытом режиме, куда можно было попасть только по предварительной договоренности в некоторых мессенджерах.

Уголовное дело расследовалось по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.