Восемь жительниц Сахалинской области незаконно получили маткапитал

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере стали девять жителей Сахалинской области, участвовавших в махинациях со средствами материнского капитала.

Как смогли установить сотрудники регионального УФСБ России, один из местных жителей с 2018 по 2019 годы предлагал землякам помочь вывести деньги. За это время к нему обратились восемь женщин. Сообщники оформляли фиктивные кредиты, чтобы якобы потратить капитал на улучшения жилищных условий построив дом. После обращались с этими документами в пенсионный фонд за сертификатами. Таким образом они незаконно получили больше 3,5 миллионов рублей.

"Доказательства, собранные в ходе расследования, признаны прокурором достаточными", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ближайшее время сахалинцам вручат для ознакомления копии обвинительных заключений. После материалы дела будут направлены в суд. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до шести лет.