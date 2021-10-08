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08.10.2021 17:53
Рубрика: Происшествия

В Мордовии прокомментировали информацию о нападении на школу

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Сегодня учебные заведения столицы Мордовии работали в особом режиме: школы и колледжи города были оцеплены полицейскими. Причиной тому стала распространенная в социальных сетях информация о готовящемся нападении.

Напавшему на школу в Казани Галявиеву продлили арест до января ​

Как стало известно "РГ", в правоохранительные органы обратился сторож одного из колледжей Саранска. Прочитав тревожные сообщения в студенческом чате о предстоящей стрельбе в школе, мужчина проявил бдительность - тем более что пост сопровождало фото человека в маске и с оружием в руках.

К счастью, эти слухи оказались ложными. Выяснилось, что подобные сообщения распространялись и в других регионах страны.

Ситуацию прокомментировала вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова.

- Информация из соцсетей об угрозе нападения на учебные заведения региона передана в правоохранительные органы для проверки, - заверила она. - Учебный процесс в образовательных учреждениях продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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