В Железногорске школьников госпитализировали с признаками отравления

Следственный комитет начал проверку в связи с сообщениями о массовом отравлении учеников школы в Железногорске Красноярского края. Об этом сообщили в главке СК РФ по региону.

В частности следователей интересует соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в учебном учреждении. Проверка организована после публикаций СМИ о том, что школьники обратились в медучреждение с признаками инфекционного заболевания и пищевого отравления. Они зафиксированы у 46 учеников начальных классов. Девять человек обратились за помощью врачей, трое госпитализированы, уточнили в СК.

Напомним, накануне стало известно об отравлении школьников в Красноярске. Следственный комитет и Роспотребнадзор проводят проверку.