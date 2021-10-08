В 2021 году в Кемерове отремонтировали 87 дворов

Ремонты дворовых территорий выполнены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В этом году ремонтные работы велись с опережением графика, получилось обновить рекордные 87 дворов - больше, чем планировали изначально. Также в ходе торгов удалось сэкономить бюджетные средства, поэтому было решено заранее начать ремонтировать дворовые территории, запланированные на следующий год. В настоящее время ремонты завершаются во дворах на Молодежном, 7/1, Инициативной, 99а, Рекордной, 33, Октябрьском 78а. В ближайшие дни, до наступления холодов, специалисты успеют закончить все работы.

В 2022 году в областном центре планируется обновить 71 двор. Торги проведены, заключены контракты на проведение ремонтных работ.

Напомним, чтобы стать участниками муниципальной программы, жители должны подать заявку с протоколом решения собственников дома. Кроме того, нужна проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы сметной стоимости. Управляющие компании помогут провести собрания жителей и составить всю необходимую документацию. Собственники жилья оплачивают 5% от всей стоимости ремонтных работ.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa