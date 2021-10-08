В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Пострадавшие с травмами тяжелой и средней степени тяжести госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в три часа ночи в одном из частных домов в селе Кантышево. Ударной волной оказалась повреждена кровля здания, выбиты все стекла и двери. Возгорания не произошло.

"Все пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань", - уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работают эксперты пожарно-испытательной лаборатории, которые устанавливают причины инцидента.