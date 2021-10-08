В Крыму мотоциклист погиб в ДТП с автобусом

В Крыму на 37-м километре автодороги Белогорск - Феодосия произошло ДТП с участием автобуса, жертвой которого стал 38-летний мотоциклист. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Автокатастрофа произошла на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Ехавший по второстепенной дороге 61-летний водитель автобуса "Богдан" не предоставил преимущество мотоциклисту на Yamaha. В результате последний был смертельно травмирован.

- В момент ДТП в автобусе находились шесть человек, никто из них не пострадал, - уточнили в МВД.

Обстоятельства аварии выяснят сотрудниками полиции, которым предстоит вынести решения в соответствии с действующим законодательством.