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08.10.2021 10:16

Котельная деревни Универсиады будет работать без персонала

В строящейся котельной, которая будет обслуживать объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге, идет монтаж основного оборудования: сейчас здесь устанавливают новые водогрейные котлы.
Фото: Пресс-служба Свердловского филиала "Т Плюс" Фото: Пресс-служба Свердловского филиала "Т Плюс"
Фото: Пресс-служба Свердловского филиала "Т Плюс"

Энергетики Екатеринбургского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов "Т Плюс" приступили к установке двух 72-тонных котлов (в 2022 году будет смонтирован третий такой агрегат). Для монтажа используется тяжелая спецтехника- автокраны грузоподъемностью 80 и 35 тонн.

Как рассказал директор Екатеринбургского филиала ПИП ПАО "Т Плюс" Алексей Голдобин, современные котлы мощностью 30 гигакалорий с высочайшим КПД (90%) изготовлены российской компанией "Поликрафт" специально для этого проекта.Агрегаты оснащены автоматизированной системой управления и всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами для надежной работы в автоматизированном режиме без присутствия персонала.

Фото: Пресс-служба Свердловского филиала "Т Плюс"

После установки такого массивного оборудования на объекте продолжится монтаж металлоконструкций здания (сейчас он выполнен на 70%): предстоит установка ферм будущей кровли, стеновых и кровельных панелей, дымовой трубы. Внутри котельной специалисты установят вспомогательное оборудование: насосное, теплообменное, систему химводоподготовки, технологические трубопроводы, выполнят электромонтажные работы.

Полным ходом идет и строительство магистральной теплосети от котельной до объектов Универсиады 2023. Ее протяженность составит более километра, сейчас работы выполнены на 40%.

Как сообщили в компании "Т Плюс", общая стоимость проекта - строительство котельной и магистральной сети - составит 839 миллионов рублей. Новый энергообъект обеспечит теплом спортивные объекты и общежития Деревни Универсиады.В перспективе эта автоматизированная котельная станет самой крупной в Екатеринбурге: проектом предполагается увеличение мощности до 300 Гкал.

Справка "РГ"

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис.

"Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Услугами компании пользуются более 14 млн человек. Под управлением Группы "Т Плюс" находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тыс. Гкал/ч.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Свердловского филиала "Т Плюс"

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