Уральская таможня раскрыла валютные махинации на 217 млн рублей

Валютные махинации на впечатляющую сумму - 217 миллионов рублей - раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни.

Как сообщает отдел по связям с общественностью управления, речь идет о преступной группировке, которая незаконно перечислила их на счета коммерческих фирм в Кыргызстане.

В ходе следственных мероприятий были изъяты денежные средства, а также вещдоки., которые подтверждают причастность членов банды к незаконным операциям с валютой.

"Возбуждено восемь уголовных дел по статье 193.1 УК РФ. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - сказали в пресс-службе таможни, подчеркнув, что в регионе наработана положительная судебная практика - на протяжении нескольких лет все приговоры по таким делам были обвинительные.

Материалы переданы в следственные органы.