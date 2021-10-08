В Тюмени эвакуатор сбил девушку

18-летняя тюменка перебегала дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами эвакуатора.

Инцидент случился сегодня в Ленинском округе Тюмени, в районе дома на улице 50 лет Октября, 57, сообщила "РГ" руководитель подразделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

По предварительным данным, молодая горожанка перебегала улицу вне перехода. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и находится в больнице. Обстоятельства аварии выясняют.

В Сеть попала запись с видеорегистратора, на которой видно, что две девушки двигаются перед автомобилями. Одна из них успевает остановиться, а вторая - нет, ее сбивает транспорт.