Умер выдающийся ученый и конструктор Гиви Джанджгава

7 октября 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый, профессор, доктор технических наук, действительный член Академии технологических наук РФ, заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Гиви Ивлианович Джанджгава.

Гиви Ивлианович родился 10 августа 1940 г. в г. Тбилиси Грузинкой ССР. После окончания Московского энергетического института в 1964 году по специальности "Автоматика и телемеханика" поступил на работу в Раменское приборостроительное конструкторское бюро. Прошел трудовой путь от рядового инженера до генерального конструктора (1991 - 2010) и генерального директора РПКБ.

Его вклад в укрепление обороноспособности страны трудно переоценить: более 200 научных трудов, свыше 120 изобретений, разработка теории и методов проектирования средств навигации с использованием физических полей земли, автономных и корректируемых систем авионики и создание на их основе ударных авиационных комплексов.

Как говорится в официальном некрологе, в памяти своих коллег и учеников он останется не только как опытный руководитель, талантливый конструктор, ученый, но и мудрый наставник, сумевший создать уникальную научно-техническую инженерную школу, из недр которой вышли сотни инженеров высочайшей квалификации, десятки кандидатов и докторов технических наук.

Будучи человеком государственного масштаба, Г.И. Джанджгава уделял большое внимание общественной деятельности. Он был вице-президентом Лиги содействия оборонным предприятиям РФ, членом бюро Центрального Совета Союза Машиностроителей, Экспертного Совета комитета Государственной Думы по промышленности, общественного совета Председателя ВПК при Правительстве РФ, общественного Совета при Минпромторге, членом Правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей).

Под руководством Гиви Джанджгавы был разработан прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29 и бортовая аппаратура для истребителя Су-27.

Под его руководством и при его участии в подмосковном Раменском приборостроительном КБ были разработаны и внедрены десятки приборов, систем и комплексов почти для всех типов российских вертолетов, самолетов, а также беспилотных аппаратов в соответствии с мировыми стандартами авиации.

Журналистская судьба неоднократно сводила меня с Гиви Ивлиановичем. И каждая встреча оставляла самое яркое впечатление. Джанджгава был не только выдающимся специалистом по своему направлению, но и прекрасным собеседником.

Однажды он рассказал об очень давних событиях, в которых принимал самое активное участие, хотя тогда был еще совсем молодым инженером.

Шестидесятые годы отличались бурным и очень массовым развитием реактивной авиации. Не успевали наши летчики освоить, например, МиГ-15, как на смену приходил МиГ-17, за ним еще более совершенный МиГ-19, а там уже поспевал МиГ-21. Такая же ситуация складывалась в США. Куда девать устаревшие морально, но не физически самолеты, количество которых исчислялось сотнями, а то и тысячами? Американцы их консервировали, а затем отправляли на долголетнюю стоянку в пустыню. У нас таких условий природного хранения не было. А держать в отапливаемых и сухих ангарах машины, которые могут никогда и не потребоваться, было накладно. Но и уничтожать вполне боеспособные самолеты рука не поднималась.

Командование ВВС СССР предложило переделывать устаревшие боевые самолеты в беспилотные летательные аппараты.

Идея, которую поддержали и на реализацию которой выделили необходимые средства, выглядела так. В случае начала "большой войны" первыми в воздух должны подняться сотни беспилотных бомбардировщиков и истребителей. Они берут курс на страны НАТО. Для перехвата этой армады в действие приводятся все вражеские силы ПВО. Возможно, массированная атака была бы отражена, но при этом расходовался почти весь запас наземных зенитных ракет и выявлялись все огневые и радиотехнические средства ПВО НАТО. Советские боевые дроны, начиненные взрывчаткой, могли активно маневрировать, создавая видимость присутствия в них экипажей, и при этом точно идти на указанные в полетных программах цели.

А после первого удара беспилотниками в воздух поднимались бы дивизии пилотируемых самолетов, которые окончательно уничтожали боевые объекты противника.

Работа по созданию таких автоматически управляемых самолетов шла активно. Очень быстро наши конструкторы, среди которых был и Джанджгава, смогли разработать программы управления полетом, которые позволяли, например, беспилотным бомбардировщикам не только превращаться в одноразовые крылатые ракеты, но и, отбомбившись, возвращаться на родные аэродромы. Правда, эти разработки остались лишь в проектах и опытных, позже уничтоженных, образцах.

В НАТО прознали об этих работах, проанализировали ситуацию и пришли в ужас. Такому "изощренному коварству Советов" они ничего противопоставить не могли. Было это ведь задолго до появления крылатых "Томагавков".

Будущим "вероятным друзьям" удалось убедить политическое руководство СССР в том, что программа переделки пилотируемых боевых самолетов в беспилотные нарушает баланс вооружений в Европе. И вообще, несет в себе угрозу миру во всем мире. Убедили настолько сильно, что программу не только закрыли, но и уничтожили всю техническую документацию. А непосредственным участникам проекта настоятельно посоветовали забыть обо всем, что они сотворили.

Приведенный пример говорит о том, что для наших конструкторов не было никаких проблем создать еще в прошлом веке самые различные ударно-разведывательные беспилотники. Ведь в них главное не железо и планер, а электронные мозги. И такие "мозги" Гиви Ивлианович умел делать лучше других. Не случайно авионика истребителей МиГ-29 и Су-27 сразу после их появления была признана одной из лучших в мире. В дальнейшем она только совершенствовалась.

"Российская газета" выражает искреннее соболезнование по случаю кончины Г.И. Джанджгавы.