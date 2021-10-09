Директор Серова прокомментировал информацию о заражении певца COVID

Директор 67-летнего советского, российского музыканта, певца и поэта Александра Серова отреагировал на ранее прозвучавшую информацию об экстренной госпитализации артиста с коронавирусом.

Сообщалось, что исполнитель находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских клиник с семидесятипроцентым поражением легких.

При этом, по словам представителя народного артиста РФ, концерты, ближайший из которых назначен на 16 октября во Владимире, певец не отменял.

"Концерты не отменяются", - прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС директор Александр Федорков, призвав поклонникам доверять лишь информации на официальном сайте Серова.

Александр Сяров (при рождении) появился на свет в 1951 году в Николаевской области Украины - в селе Ковалёвка. Музыкальную карьеру начал в 70-х. Первый альбом выпустил в 1984-м. Снялся в картине "Сувенир для прокурора".