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Директор Серова прокомментировал информацию о заражении певца COVID

Новости
    09.10.2021, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Директор 67-летнего советского, российского музыканта, певца и поэта Александра Серова отреагировал на ранее прозвучавшую информацию об экстренной госпитализации артиста с коронавирусом.

Фото: kinopoisk.ru
У заболевшего COVID Валерия Гаркалина поражено 85% легких

Сообщалось, что исполнитель находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских клиник с семидесятипроцентым поражением легких.

При этом, по словам представителя народного артиста РФ, концерты, ближайший из которых назначен на 16 октября во Владимире, певец не отменял.

"Концерты не отменяются", - прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС директор Александр Федорков, призвав поклонникам доверять лишь информации на официальном сайте Серова.

Александр Сяров (при рождении) появился на свет в 1951 году в Николаевской области Украины - в селе Ковалёвка. Музыкальную карьеру начал в 70-х. Первый альбом выпустил в 1984-м. Снялся в картине "Сувенир для прокурора".

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