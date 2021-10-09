Минобороны раскрыло характеристики и облик сверхлегкой ракеты "Иркут"

Минобороны РФ раскрыло информацию о характеристиках и внешнем виде ракеты-носителя сверхлегкого класса "Иркут". Материал опубликован в свежем номере журнала ракетно-космической корпорации "Энергия" - "Космическая техника и технологии".

Ракета будет двух типов - одноразовая и многоразовая, с возвращением на крыльях. В первом случае ее стартовая масса составит 23,6 тонны. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 584 килограмма груза. На геостационарную орбиту - 84 килограмма.

Стартовая масса второго варианта - 25 тонн. Он будет способен доставить на околоземную орбиту 398 килограммов, а на геостационарную - 60 килограммов соответственно.

Топливом для ракеты послужит кислород-метан, в разгонном блоке будет использоваться гептил с амином.

Пуск обоих типов "Иркута" намечен на 2024 год.