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09.10.2021,  
08:55
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Минобороны раскрыло характеристики и облик сверхлегкой ракеты "Иркут"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минобороны РФ раскрыло информацию о характеристиках и внешнем виде ракеты-носителя сверхлегкого класса "Иркут". Материал опубликован в свежем номере журнала ракетно-космической корпорации "Энергия" - "Космическая техника и технологии".

Фото: Министерство обороны РФ
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Ракета будет двух типов - одноразовая и многоразовая, с возвращением на крыльях. В первом случае ее стартовая масса составит 23,6 тонны. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 584 килограмма груза. На геостационарную орбиту - 84 килограмма.

Стартовая масса второго варианта - 25 тонн. Он будет способен доставить на околоземную орбиту 398 килограммов, а на геостационарную - 60 килограммов соответственно.

Топливом для ракеты послужит кислород-метан, в разгонном блоке будет использоваться гептил с амином.

Пуск обоих типов "Иркута" намечен на 2024 год.

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Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas
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