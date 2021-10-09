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Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий

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    09.10.2021, 15:53
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Latest Updates Фото: youtube.com/ Latest Updates
Фото: youtube.com/ Latest Updates

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер фильма "Мир без романтики" (A World Without). Премьера индонезийского фантастического фильма запланирована на 14 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина рассказывает о некоем сообществе "Свет" (The Light), в которое люди вступают добровольно в поисках второй половинки. В трейлере нам показывают трех подруг, которые приезжают в коммуну воодушевленными - им пора искать себе женихов, и здесь они надеются подготовиться к встрече с достойными спутниками.

Нам показывают, что девушки обустраиваются в красивом общежитии и проходят свои первые мастер-классы по уходу за детьми и даже продвижения себя в соцсетях.

Вскоре становится ясно, что привлекательное место скорее похоже на красивую тюрьму, на каждом углу камеры и охрана, контакты с противоположным полом запрещены. В начале трейлера одна из подруг звонит другой и отчаянно хочет уйти из "Света".

Режиссер и автор сценарий Ниа Ди Ната, в ролях Джоко Анвар, Чикко Иерихо, Асмара Эбигейл.

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