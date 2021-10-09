Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер фильма "Мир без романтики" (A World Without). Премьера индонезийского фантастического фильма запланирована на 14 октября.

Картина рассказывает о некоем сообществе "Свет" (The Light), в которое люди вступают добровольно в поисках второй половинки. В трейлере нам показывают трех подруг, которые приезжают в коммуну воодушевленными - им пора искать себе женихов, и здесь они надеются подготовиться к встрече с достойными спутниками.

Нам показывают, что девушки обустраиваются в красивом общежитии и проходят свои первые мастер-классы по уходу за детьми и даже продвижения себя в соцсетях.

Вскоре становится ясно, что привлекательное место скорее похоже на красивую тюрьму, на каждом углу камеры и охрана, контакты с противоположным полом запрещены. В начале трейлера одна из подруг звонит другой и отчаянно хочет уйти из "Света".

Режиссер и автор сценарий Ниа Ди Ната, в ролях Джоко Анвар, Чикко Иерихо, Асмара Эбигейл.