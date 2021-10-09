Пять почтовых романов, без которых российская история была бы скучнее

Автор: Федор Шаляпин
Адресат: Иола Торнаги
Годы переписки: 1896-1927
Контекст: удивительна история любви итальянской балерины, ни слова не понимавшей по-русски, и молодого певца "иль бассо", общавшегося с возлюбленной исключительно жестами. После свадьбы Шаляпин выучил язык и писал трогательные письма жене и детям на итальянском.
Цитата: "Я очень на себя зол, что несколько дней не писал тебе, моя радость, моя богиня, моя дорогая любовь! Ты подумаешь дурно обо мне, но, моя радость, право, у меня не было времени... Все, все идет хорошо, но только нет около меня моих настоящих и искренних друзей, моей Иоле и моих пузанчиков Игрушки, Рины и Лидушки... О, как хотел бы я прижать вас к своему сердцу, которое вас всех обожает. Без вас я нахожусь в унынии, скучаю, одним словом, несчастлив..."
Автор: Екатерина II
Адресат: Григорий Потемкин
Годы переписки: 1769-1791
Контекст: более двух десятилетий соправители Екатерина II и князь Потемкин состояли в деловой и личной переписке, она продолжалась и после расставания императрицы с морганатическим супругом - до самой его смерти.
Цитата: "Миленький, какой ты вздор говорил вчерась. Я и сегодня еще смеюсь твоим речам. Какие счастливые часы я с тобою провожу. Часа с четыре вместе проводим, а скуки на уме нет, и всегда расстаюсь чрез силы и нехотя. Голубчик мой дорогой, я Вас чрезвычайно люблю, и хорош, и умен, и весел, и забавен; и до всего света нужды нету, когда с тобою сижу. Я отроду так счастлива не была, как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно пробалтывает страсть. Знатно, что полно налито и оттого проливается.
Я к тебе не писала давеча для того, что поздно встала, да и сам будешь на дневанье. Прощай, брат, веди себя при людях умненько и так, чтоб прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету. Это мне ужасно как весело немножко пофинтарничать*".
*Финтарничать - играть в прятки.
Автор: Антон Чехов
Адресат: Ольга Книппер-Чехова
Годы переписки: 1899-1904
Контекст: переписку с женой Антон Павлович вел в последние годы жизни, не изменяя своему стилю - шутливо говорить о самом главном.
Цитата: "Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака?..
Дуся моя, ангел, собака моя, голубчик, умоляю тебя, верь, что я тебя люблю, глубоко люблю; не забывай же меня, пиши и думай обо мне почаще. Что бы ни случилось, хотя бы ты вдруг превратилась в старуху, я все-таки любил бы тебя - за твою душу, за нрав. Пиши мне, песик мой! Береги свое здоровье. Если заболеешь, не дай бог, то бросай все и приезжай в Ялту, я здесь буду ухаживать за тобой. Не утомляйся, деточка".
Автор: Александр Колчак
Адресат: Анна Тимирева
Годы переписки: 1916-1919
Контекст: она была последней любовью адмирала, предчувствовавшего свой трагический финал.
Цитата: "Только о Вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о Вас, как это делал каждую минуту своего командования. Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла - о Вас, Анна Васильевна. Как хотел бы я увидеть Вас еще раз, поцеловать ручки Ваши..."
Автор: Владимир Набоков
Адресат: Вера Набокова
Годы переписки: 1923-1975
Контекст: Вера и Владимир Набоковы, прожившие в эмиграции почти всю совместную жизнь, часто разлучались - из-за работы и необходимости встречаться с родными и друзьями, разбросанными по всей Европе. Все свои письма Вера Евсеевна уничтожила.
Цитата: "Любовь моя, какое счастье снова увидеть тебя, услышать пенье твоих гласных, моя любовь. Приди на вокзал - а то вот что случилось (только не сердись), я не могу вспомнить (ради Бога не сердись!), я не могу вспомнить (обещай, что не будешь сердиться?), не могу вспомнить номер твоего телефона!!! Помню, что была в нем семерка - но дальше?.. И поэтому придется, приехав в Берлин, писать тебе - а как я достану марки на письмо? ведь я боюсь почтамта!!!
В Берлине мы будем с тобой страшно веселиться. Я здесь вел очень скромную жизнь. Бывал только у Крамаржей, да и то редко, а сегодня иду проветриться к Марине Цветаевой. Она совершенно прелестная. (Ах... так?) До скорого, моя любовь, не сердись на меня. Я знаю, что я очень скучный и неприятный человек, утонувший в литературе... Но я люблю тебя. В.
И вот еще: мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы".
Подготовила Юлия Башарова