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1 октября 2021 г. 09:00
"Родина"
Текст: Юлия Башарова
Родина - № 10(1021)

"Миленький, какой ты вздор говорил вчерась..."

Пять почтовых романов, без которых российская история была бы скучнее
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Автор: Федор Шаляпин

Адресат: Иола Торнаги

Годы переписки: 1896-1927

Контекст: удивительна история любви итальянской балерины, ни слова не понимавшей по-русски, и молодого певца "иль бассо", общавшегося с возлюбленной исключительно жестами. После свадьбы Шаляпин выучил язык и писал трогательные письма жене и детям на итальянском.

Цитата: "Я очень на себя зол, что несколько дней не писал тебе, моя радость, моя богиня, моя дорогая любовь! Ты подумаешь дурно обо мне, но, моя радость, право, у меня не было времени... Все, все идет хорошо, но только нет около меня моих настоящих и искренних друзей, моей Иоле и моих пузанчиков Игрушки, Рины и Лидушки... О, как хотел бы я прижать вас к своему сердцу, которое вас всех обожает. Без вас я нахожусь в унынии, скучаю, одним словом, несчастлив..."

Автор: Екатерина II

Адресат: Григорий Потемкин

Годы переписки: 1769-1791

Контекст: более двух десятилетий соправители Екатерина II и князь Потемкин состояли в деловой и личной переписке, она продолжалась и после расставания императрицы с морганатическим супругом - до самой его смерти.

Цитата: "Миленький, какой ты вздор говорил вчерась. Я и сегодня еще смеюсь твоим речам. Какие счастливые часы я с тобою провожу. Часа с четыре вместе проводим, а скуки на уме нет, и всегда расстаюсь чрез силы и нехотя. Голубчик мой дорогой, я Вас чрезвычайно люблю, и хорош, и умен, и весел, и забавен; и до всего света нужды нету, когда с тобою сижу. Я отроду так счастлива не была, как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно пробалтывает страсть. Знатно, что полно налито и оттого проливается.

Я к тебе не писала давеча для того, что поздно встала, да и сам будешь на дневанье. Прощай, брат, веди себя при людях умненько и так, чтоб прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету. Это мне ужасно как весело немножко пофинтарничать*".

*Финтарничать - играть в прятки.

Фото: РИА Новости

Автор: Антон Чехов

Адресат: Ольга Книппер-Чехова

Годы переписки: 1899-1904

Контекст: переписку с женой Антон Павлович вел в последние годы жизни, не изменяя своему стилю - шутливо говорить о самом главном.

Цитата: "Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака?..

Фото: Артем Локалов
125 лет назад Чехов помог "взять" подмосковные почту и телеграф

Дуся моя, ангел, собака моя, голубчик, умоляю тебя, верь, что я тебя люблю, глубоко люблю; не забывай же меня, пиши и думай обо мне почаще. Что бы ни случилось, хотя бы ты вдруг превратилась в старуху, я все-таки любил бы тебя - за твою душу, за нрав. Пиши мне, песик мой! Береги свое здоровье. Если заболеешь, не дай бог, то бросай все и приезжай в Ялту, я здесь буду ухаживать за тобой. Не утомляйся, деточка".

Автор: Александр Колчак

Адресат: Анна Тимирева

Годы переписки: 1916-1919

Контекст: она была последней любовью адмирала, предчувствовавшего свой трагический финал.

Цитата: "Только о Вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о Вас, как это делал каждую минуту своего командования. Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла - о Вас, Анна Васильевна. Как хотел бы я увидеть Вас еще раз, поцеловать ручки Ваши..."

Фото: Getty Images

Автор: Владимир Набоков

Адресат: Вера Набокова

Годы переписки: 1923-1975

Контекст: Вера и Владимир Набоковы, прожившие в эмиграции почти всю совместную жизнь, часто разлучались - из-за работы и необходимости встречаться с родными и друзьями, разбросанными по всей Европе. Все свои письма Вера Евсеевна уничтожила.

Цитата: "Любовь моя, какое счастье снова увидеть тебя, услышать пенье твоих гласных, моя любовь. Приди на вокзал - а то вот что случилось (только не сердись), я не могу вспомнить (ради Бога не сердись!), я не могу вспомнить (обещай, что не будешь сердиться?), не могу вспомнить номер твоего телефона!!! Помню, что была в нем семерка - но дальше?.. И поэтому придется, приехав в Берлин, писать тебе - а как я достану марки на письмо? ведь я боюсь почтамта!!!

В Берлине мы будем с тобой страшно веселиться. Я здесь вел очень скромную жизнь. Бывал только у Крамаржей, да и то редко, а сегодня иду проветриться к Марине Цветаевой. Она совершенно прелестная. (Ах... так?) До скорого, моя любовь, не сердись на меня. Я знаю, что я очень скучный и неприятный человек, утонувший в литературе... Но я люблю тебя. В.

И вот еще: мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы".

Подготовила Юлия Башарова

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