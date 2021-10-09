На Кубани почтили память героев Битвы за Кавказ

В Краснодаре прошли праздничные мероприятия, которые приурочены к 78-й годовщине освобождения Кубани и окончанию Битвы за Кавказ. Как сообщили в администрации краевой столицы, участники возложили цветы к Вечному Огню.

В акции из-за действующих ограничений по коронавирусу смогли поучаствовать лишь немногочисленные горожане. В частности, у мемориала память освободителей Кубани почтили Герои Советского Союза Григорий Хаустов, Герой России Евгений Шендрик, начальник Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко, генерал-майор Игорь Шпырня.

- 9 октября 1943 года - день, который навсегда вошел в историю Кубани. Сотни тысяч советских солдат боролись за родную землю. Наши деды и прадеды отдали жизни за свободу и будущее Краснодарского края. Вечная память всем героям, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Сейчас на Кубани проживает 104 ветерана-освободителя.

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года и закончилась 9 октября 1943 года, когда последние части вермахта бежали через Таманский полуостров в Крым. Были полностью освобождены Краснодарский край, Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край, Черкесская, Карачаевская и Адыгейская автономные области. Под контроль советского правительства были возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные районы страны.