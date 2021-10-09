Законопроект Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга:

на 2022 год - в сумме 874 359 769,6 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 960 219 171,6 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 1 033 447 972,7 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга:

на 2022 год - в сумме 918 136 989,0 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 1 006 685 779,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 66 875 683,8 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 1 063 676 779,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 126 314 679,7 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

на 2022 год - в сумме 43 777 219,4 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 46 466 607,9 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 30 228 807,2 тыс. руб.

Статья 2

Учесть в бюджете Санкт-Петербурга Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

Статья 3

Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

Статья 4

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Санкт-Петербурга и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год - в сумме 49 865 638,4 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 50 631 591,8 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 53 269 116,8 тыс. руб.

Статья 6

Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

Статья 7

Финансовому органу Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга без внесения изменений в настоящий Закон Санкт-Петербурга:

1. Учитывать бюджетные ассигнования на финансирование расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.

2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Санкт-Петербурга и непрограммных направлений деятельности) (далее - целевые статьи) и видов расходов главного распорядителя бюджетных средств в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

3. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств для погашения кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и казенных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

4. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, а также бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от использования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

5. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга на основании решений Правительства Санкт-Петербурга.

6. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между:

главными распорядителями бюджетных средств и (или) целевыми статьями расходов в рамках одного направления расходов при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, за исключением межбюджетных трансфертов в формах, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта;

главными распорядителями бюджетных средств и (или) целевыми статьями расходов, видами расходов бюджета при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме консолидированной субсидии в соответствии с соглашениями, и (или) дотаций;

целевыми статьями расходов в рамках одного направления расходов и видами расходов бюджета при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме единой субвенции (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации).

7. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Санкт-Петербурга, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты.

8. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, предназначенных для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, без изменения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга.

9. Вносить изменения в объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга в случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

10. Вносить изменения в объем бюджетных ассигнований Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Адресная инвестиционная программа) в случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций.

11. Учитывать в доходах и расходах бюджета Санкт-Петербурга фактически полученные при исполнении бюджета Санкт-Петербурга сверх утвержденных настоящим Законом Санкт-Петербурга органами государственной власти Санкт-Петербурга и казенными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и направлять их на увеличение расходов бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с целями предоставления указанных безвозмездных поступлений.

12. Осуществлять перераспределение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований по группам видов расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению", "Межбюджетные трансферты" и подгруппам видов расходов "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", "Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

13. Осуществлять перераспределение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга (далее - муниципальные образования) в целях оказания финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований (далее - местные бюджеты) в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга.

14. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных в текущем финансовом году.

15. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в случаях, необходимых для уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, а также взносов в международные организации, - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

16. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Санкт-Петербурга.

17. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов бюджета при расходовании средств на обеспечение финансовой поддержки субъектов физкультурно-спортивной деятельности по результатам конкурсного отбора в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей целевой статье.

18. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в плановом периоде.

19. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - региональные проекты), в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на финансовое обеспечение реализации соответствующего регионального проекта.

20. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами в соответствии с паспортами региональных проектов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на финансовое обеспечение реализации региональных проектов.

21. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя бюджетных средств в случаях, необходимых для приведения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, в соответствие с паспортом регионального проекта в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

22. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения закупок товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий, защиты информации и связи.

23. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, направленных:

на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге;

на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов;

на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга;

на оснащение образовательных организаций общего образования предметными кабинетами;

на капитальный ремонт зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга;

на капитальный ремонт пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и приобретение оборудования для их оснащения;

на предоставление субсидий частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей;

на реализацию мероприятий по вовлечению учащихся государственных общеобразовательных школ Санкт-Петербурга в развитие школьной инфраструктуры;

на эксплуатацию и дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

на выплату премий Правительства Санкт-Петербурга коллективам государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга;

на реализацию мероприятий проекта "Комфортная городская среда";

на создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга;

на оплату фактически оказанной экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, а также гражданам не идентифицированным и гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;

на реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга;

на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

на централизованное оформление Санкт-Петербурга к международным, общепризнанным (традиционным) общероссийским и городским праздникам, -

в пределах установленных в настоящем пункте направлений и объема бюджетных ассигнований, утвержденных на указанные цели.

Статья 8

Главные распорядители бюджетных средств, в ведомственной структуре расходов бюджета которых утверждены расходы, указанные в пункте 23 статьи 7 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга доводят до главных распорядителей бюджетных средств распределение бюджетных ассигнований по установленным в указанном пункте целевым направлениям и представляют соответствующее распределение в финансовый орган Санкт-Петербурга.

Статья 9

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга:

на 1 января 2023 года в сумме 128 379 375,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт-Петербурга - 0,0 руб.;

на 1 января 2024 года в сумме 174 690 483,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт-Петербурга - 0,0 руб.;

на 1 января 2025 года в сумме 204 436 677,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт-Петербурга - 0,0 руб.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.

Финансовый орган Санкт-Петербурга осуществляет исполнение Программы государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов исходя из складывающейся конъюнктуры на финансовых рынках в целях своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями средств бюджета Санкт-Петербурга в течение всего финансового года независимо от наличия остатков средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга, казначейских счетах, в том числе размещенных по договорам банковского депозита, договорам репо, договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, а также по другим операциям по управлению остатками средств на едином счете бюджета в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 10

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из бюджета Санкт-Петербурга для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций.

2. Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются на срок до 25 ноября 2022 года включительно.

Бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, предоставляются на срок до 25 ноября 2024 года включительно.

3. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на указанные цели.

4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

Статья 11

Определить Перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7.

Статья 12

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

на 2022 год - в сумме 12 161 923,4 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 12 469 859,0 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 12 871 603,0 тыс. руб.,

в том числе:

1.1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований:

на 2022 год - в сумме 9 558 450,3 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 9 851 748,5 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 10 147 002,1 тыс. руб.

1.2. Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

на 2022 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.

1.3. Объем субвенций местным бюджетам:

на 2022 год - в сумме 2 583 473,1 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 2 598 110,5 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 2 704 600,9 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налогового источника доходов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8.

3. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с утвержденной им методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

4. Утвердить в составе субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:

4.1. Объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге:

на 2022 год - в сумме 1 909 185,0 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 1 902 498,9 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 1 980 473,9 тыс. руб.

4.2. Объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:

на 2022 год - в сумме 899,1 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 932,4 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 965,7 тыс. руб.

4.3. Объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий:

на 2022 год - в сумме 673 389,0 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 694 679,2 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 723 161,3 тыс. руб.

5. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.

6. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10.

7. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.

Статья 13

1. Утвердить в составе бюджета Санкт-Петербурга Адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12.

2. Правительство Санкт-Петербурга вправе перераспределять объемы расходов, предусмотренные на реализацию Адресной инвестиционной программы, между объектами Адресной инвестиционной программы и главными распорядителями бюджетных средств (без изменения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга).

Статья 14

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга:

в 2022 году - в сумме 54 957 410,7 тыс. руб.;

в 2023 году - в сумме 60 101 044,2 тыс. руб.;

в 2024 году - в сумме 51 407 882,0 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.

Статья 15

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14.

Статья 16

1. Правительство Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга и межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

2. Размер субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, указанным в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением товаров, определенных в пункте 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78 и пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего государственного финансового контроля в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 17

1. Установить, что финансовый орган Санкт-Петербурга осуществляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, казначейское сопровождение средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - участники казначейского сопровождения), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Санкт-Петербурга.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидии, в том числе гранты в форме субсидий, предоставляемые в соответствии со статьей 78, пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий, в том числе грантов в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6, 8, 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в случае, если иное не установлено правовым актом Правительства Санкт-Петербурга, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий;

авансовые платежи на сумму 5,0 млн руб. и более по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями бюджетных инвестиций и субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

авансовые платежи на сумму 5,0 млн руб. и более по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, заключаемым на сумму 50,0 млн руб. и более;

авансовые платежи на сумму 5,0 млн руб. и более по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50,0 млн руб. и более бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

авансовые платежи на сумму 5,0 млн руб. и более по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

средства, получаемые (полученные) участниками казначейского сопровождения, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на средства, определенные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства, подлежащие казначейскому сопровождению в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.

Статья 18

Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:

с 1 января 2022 года - в сумме 12 980 руб.;

с 1 января 2023 года - в сумме 13 512 руб.;

с 1 января 2024 года - в сумме 14 066 руб.

Статья 19

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга:

в 2022 году - в сумме 27 500 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году - в сумме 4 000 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году - в сумме 4 000 000,0 тыс. руб.

2. Порядок и направления использования средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга определяются Правительством Санкт-Петербурга.

3. Финансовый орган Санкт-Петербурга является главным распорядителем средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в приложении 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 20

Установить, что предоставление льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург, осуществляется:

в 2022 году - в объеме не более 2 430 056,4 тыс. руб.;

в 2023 году - в объеме не более 2 529 688,7 тыс. руб.;

в 2024 году - в объеме не более 2 633 405,9 тыс. руб.

Статья 21

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением приложения 5, вступающего в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







