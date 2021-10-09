Умер советский режиссер и актер Агакиши Кязимов

8 октября в Баку скончался советский, азербайджанский режиссер-постановщик, актер, режиссер Азербайджанского академического национального драматического театра, народный артист страны Агакиши Кязымов. Об этом сообщает Oxu.az.

Артист был похоронен сегодня на кладбище "Волчьи ворота".

Кязымов родился в 1935 году. В 1952-1957 годах получил высшее образование на актерском факультете Азербайджанского государственного театрального института. В 1964-м поступил на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. После окончания работал в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре сначала в качестве директора, затем - главного режиссера.

Среди работ в кино - "Любовь Афака", "Ноша", "Последний дервиш".

Жена - актриса Мерхибан Абдуллаева.