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В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон

Новости
    09.10.2021, 17:11
Текст:   Олег Усков

Израильская театральный режиссер, педагог и бывшая американская актриса Нола Чилтон умерла 8 октября на сотом году жизни.

Некрологи публикует национальная пресса, обозначая Чилтон как один из главных маяков израильского театрального искусства (что было отмечено престижной премией).

Чилтон родилась в 1922-м в Бруклине, Нью-Йорк, в семье иммигрантов из Одессы. Когда ей было двенадцать, от туберкулеза умерла мать. Училась у Ли Страсберга. Снялась в телешоу 50-х "Криминальный синдикат". В 1960-м поставила на Бродвее "радикальную пьесу про обездоленных молодых людей" "Тупик", в которой появлялся Дастин Хоффман. В Израиль уехала в 1963-м.

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