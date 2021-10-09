В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон

Израильская театральный режиссер, педагог и бывшая американская актриса Нола Чилтон умерла 8 октября на сотом году жизни.

Некрологи публикует национальная пресса, обозначая Чилтон как один из главных маяков израильского театрального искусства (что было отмечено престижной премией).

אשת התיאטרון וכלת פרס ישראל נולה צ'לטון הלכה לעולמה בגיל 99. היא הותירה אחריה בת יחידה. בין תלמידיה היו סנדרה שדה, שלמה בראבא ומוני מושונוב

(צילום: יונתן זינדל, פלאש90)@TaliaBanonTsur pic.twitter.com/P6a69z17C6 — גלצ (@GLZRadio) October 8, 2021

Чилтон родилась в 1922-м в Бруклине, Нью-Йорк, в семье иммигрантов из Одессы. Когда ей было двенадцать, от туберкулеза умерла мать. Училась у Ли Страсберга. Снялась в телешоу 50-х "Криминальный синдикат". В 1960-м поставила на Бродвее "радикальную пьесу про обездоленных молодых людей" "Тупик", в которой появлялся Дастин Хоффман. В Израиль уехала в 1963-м.