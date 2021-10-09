В Болгарии за памятником Советской армии ухаживает Ленин

За памятником Советской армии, расположенным в центре Софии, ухаживает болгарин Ленин Станоев. Уже долгое время он добровольно очищает монумент от наносимых вандалами граффити.

Станоев выступает против навязываемой в русофобских кругах идеи демонтажа памятника. "Я категоричен в том, что памятник должен остаться, потому что он является частью нашей истории. Он показывает истину", - заявил в интервью болгарин.

Он также рассказал, что благодаря красноармейцам, освободившим Болгарию от нацистов, избежал расстрела его несовершеннолетний на то время брат. "Когда Красная армия приближалась к Варненскому заливу, надзиратели разбежались, а моему брату повезло и он остался жив", - поделился Станоев.