Вышел трейлер боевика "Псих" - индийского "Крепкого орешка"

Не проходите мимо: на YouTube-канале DisneyPlus Hotstar обозначился трейлер индийского боевика "Псих" (Sanak), где протагонист выделывает пируэты, которые и герою Стейтема в "Перевозчике" не снились.

Сюжет и действо ленты щедро напитаны "Крепким орешком": жену персонажа Видьюта Джамвала (трилогия "Коммандо") кладут в больницу, но провести ей экстренную операцию вздумали мешать террористы.

Одолеть их, похоже, может только Видьют, являющийся экспертом в области каларипаятту, сакрального боевого искусства, разработанного на юге Индии.

Постановщик картины - Канишк Варма, сценарием занимался Ашиш Верма, годом ранее снявшие футфетишистский триллер Footfairy.

Премьера - 15 октября.