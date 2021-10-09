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Вышел трейлер боевика "Псих" - индийского "Крепкого орешка"

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    09.10.2021, 16:52
Текст:   Олег Усков

Не проходите мимо: на YouTube-канале DisneyPlus Hotstar обозначился трейлер индийского боевика "Псих" (Sanak), где протагонист выделывает пируэты, которые и герою Стейтема в "Перевозчике" не снились.

Фото: youtube.com/ Latest Updates
Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий

Сюжет и действо ленты щедро напитаны "Крепким орешком": жену персонажа Видьюта Джамвала (трилогия "Коммандо") кладут в больницу, но провести ей экстренную операцию вздумали мешать террористы.

Одолеть их, похоже, может только Видьют, являющийся экспертом в области каларипаятту, сакрального боевого искусства, разработанного на юге Индии.

Постановщик картины - Канишк Варма, сценарием занимался Ашиш Верма, годом ранее снявшие футфетишистский триллер Footfairy.

Премьера - 15 октября.

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