Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене

Опера "Садко" в Большом театре в воскресенье отменена: такое решение принято после трагической гибели артиста Евгения Кулеша, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Постановка должна была состояться 10 октября в 19:00. Из-за трагедии во время субботнего показа театр решил изменить программу. Большой принес извинения зрителям, деньги за приобретенные билеты будут возвращены.

Опера "Садко" со сложным декорационным оформлением и большим количеством артистов на сцене с огромным успехом идет на Исторической сцене уже третий сезон (премьера его состоялась в феврале 2019 года накануне пандемии).

Ранее "РГ" сообщала, что артист миманса Евгений Кулеш трагически погиб в самом начале постановки. Его придавила спустившаяся сверху массивная декорация. Очевидцы вызвали скорую помощь и пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался. СК и прокуратура устанавливают все обстоятельства несчастного случая. По предварительным данным, это случилось в результате неточных действий артиста, вовремя не покинувшего опасное место.