Два российских образца попали в мировой топ оружия

Американо-британский оружейник Хайрам Максим создал оружие, в корне изменившее ход военных действий. В пулемете, получившем имя создателя, использовались сразу несколько прорывных технологий: бездымный порох, станок и боеприпасы с ленточным питанием. Появившееся в 1884 году оружие было доведено до совершенства к началу Первой Мировой войны, где и проявились все его достоинства (вместе с недостатками пехотной тактики лобовой атаки). В первый день битвы на Сомме немецкие пулеметы уничтожили более 20 тысяч британских солдат. В первой половине XX века пулемет Максима был принят на вооружение как минимум 29 стран.

Американский бомбардировщик B-17 Flying Fortress доминировал на Западном фронте и Тихом океане во время Второй Мировой войны. Это был первый американский цельнометаллический тяжелый бомбардировщик, всего построено 12,7 тысячи самолетов. Солидная боевая нагрузка - до трех тонн, - отличный прицел и мощное оборонительное вооружение сделали B-17 грозным оружием, а тактика боевых вылетов в сопровождении истребителей P-51 Mustang позволила свести к минимуму боевые потери. Вдобавок самолет был инженерным чудом: от чертежей до первого полета прошел всего год.

Созданный в 1947 году автомат Калашникова стал легендой оружейного мира. Мощный, простой и надежный, он нечувствителен к воды, пыли и грязи, одинаково хорошо работает в жару и мороз, а пуля калибра 7,62 мм с высокой начальной скоростью обладает отменным останавливающим действием. Канал ствола, патронник, газоотводная камера и ее поршень хромированы, что делает оружие устойчивым к коррозии.

Так же прост в использовании реактивный гранатомет РПГ-7. Его надо лишь положить на плечо и выстрелить. Масса снаряженного оружие немногим больше шести килограммов. Доказавший свою эффективность во время войны во Вьетнаме гранатомет на многие десятилетия стал излюбленных средством борьбы с бронетехникой в разных концах света. Чтобы уничтожить танк, пара гранатометчиков поражала его в заднюю часть или сносила оптику с башни, затем сбивала гусеницы и наконец прожигала броню кумулятивным боеприпасом, вызывая детонацию боезапаса.

Беспилотник MQ-1 Predator изначально был разведывательным дроном. Он поступил на вооружение в середине 90-х годов, во время войны на Балканах. Затем он получил ракеты Hellfire и это вновь изменило мир. Первый беспилотный удар был нанесен в 2002 году в Йемене, где пущенной с дрона ракетой был уничтожен автомобиль с террористами. Затем Predator активно использовался в Афганистане для охоты за боевиками "Талибана" и "Аль-Каеды" (запрещены в РФ). В 2018 году его сменил более мощный беспилотник MQ-9 Reaper.