Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2021 года № 138 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая постановление главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 8 октября 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям", согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 8 октября 2021 года, постановляю:

1. Установить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 12 октября 2021 года запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов).

2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками острых респираторных вирусных инфекций при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

3. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 12 октября 2021 года.

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 25 октября 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







