Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2021 года № 138 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Новости

В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек 20:35
В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус 20:31
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 20:31
Названа самая красивая мигрантка России 20:15
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием 19:44
Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 19:00
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 18:56
Яка Бийол: Матч против россиян будет особенным для меня 18:40
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения 18:35
В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34 18:25
В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак 17:38
В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США 17:25
В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии 17:15
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе 17:00
Европейцам представили "кошмарный сценарий" грядущей зимы 16:59
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже для экономии кислорода остановили испытания ракет 16:19
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем 16:18
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 октября 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2021 года № 138 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Дата подписания 10 октября 2021 г.
Опубликован 10 октября 2021 г.
Вступает в силу 12 октября 2021 г., 25 октября 2021 г.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая постановление главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 8 октября 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям", согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 8 октября 2021 года, постановляю:

1. Установить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 12 октября 2021 года запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов).

2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками острых респираторных вирусных инфекций при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

3. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 12 октября 2021 года.

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 25 октября 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией