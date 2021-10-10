Постановление губернатора Костромской области от 8 октября 2021 года № 221 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 8 октября 2021 года № 28, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 №241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2, от 28.01.2021 № 12, от 11.02.2021 № 29, от 20.02.2021 № 42, от 10.03.2021 № 51, от 25.03.2021 № 58, от 01.04.2021 № 67, от 10.04.2021 № 80, от 24.05.2021 № 113, от 16.06.2021 № 127, от 06.08.2021 № 168) следующие изменения:

1) в пункте 1:

подпункты 2.1-2.14 признать утратившими силу;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) граждан, находящихся на территории Костромской области, иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц, сотрудников полиции документ, удостоверяющий личность, документы, предусмотренные пунктами 1.1, 5.1 настоящего постановления.";

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. С 15 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на территории Костромской области, не покидать места проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

1) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) при наличии документа (справки) работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта работника, служебного удостоверения, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

2) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

3) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных на расстоянии от места проживания (пребывания), определяемом органами местного самоуправления, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

4) посещения суда, нотариуса, адвоката, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции при наличии подтверждающих документов;

5) изменения места жительства (места пребывания).

Обязанность, установленная настоящим пунктом, не применяется в отношении граждан, имеющих медицинский документ (справку, выданную медицинской организацией), подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе однокомпонентной вакциной, либо сертификат профилактической прививки от коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе полученный с использованием личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (на бумажном носителе).";

3) абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

"5.3. В связи с введенными пунктом 1.1 настоящего постановления ограничениями:".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







