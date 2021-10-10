Наталья Сергунина рассказала о лауреатах конкурса грантов мэра Москвы для НКО

В столице скоро появятся летний профориентационный лагерь, ИТ-лаборатория для подростков и программа адаптации в школе детей с расстройствами аутистического спектра. Эти проекты реализуют социально ориентированные некоммерческие организации, победители конкурса грантов Мэра Москвы. В конкурсе участвовали 799 организаций, 172 из которых получат поддержку города.

"Гранты будут выделены благотворительным фондам, юношеским и волонтерским движениям, спортивным и другим НКО. Лауреаты конкурса помогают реализовать таланты молодежи, поддерживают многодетные семьи, заботятся о людях с особенностями здоровья, организуют спортивные занятия для детей и взрослых", - рассказала порталу mos.ru заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, помочь детям выбрать будущую профессию поможет мультиформатная площадка "Труд крут. Начало". Проект выиграл грант в номинации "Семейная Москва", а реализацией займется организация "РСО-Образование". Площадка будет работать при школе с 1 июня по 30 августа, практически как летний лагерь, для ребят от шести до 11 лет. Директор "РСО-Образование" Алексей Зубко рассказал, что проект поможет юным москвичам пройти раннюю профориентацию в игровой форме:

"Ребенок приходит к нам утром и остается до вечера. Все это время с ним работают вожатые. Они проводят игры, конкурсы, а также одну или две встречи в день с представителями разных компаний - они будут посвящены профориентации. Все остальное время ребята играют, занимаются творчеством, танцами, получают дополнительное образование. По сути дела, это такой детский лагерь, но на ночь дети возвращаются домой".

Как и в настоящем лагере, детям здесь обеспечат питание, а сопровождать их будут профессиональные сотрудники, получившие специальность "вожатый".

Смена рассчитана на пять дней.