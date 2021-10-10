Пожар возле станции Дорохово не повлиял на движение поездов МЖД

Возгорание резервуара возле станции Дорохово не повлияло на движение поездов Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как отметили в пресс-службе, в субботу около 22:38 возле станции Дорохово Белорусского направления Московской железной дороги произошло возгорание резервуара нефтебазы.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация не повлияла на движение поездов. На ликвидацию возгорания, помимо пожарных расчетов, был направлен пожарный поезд со станции Бекасово.