В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Татарстане

Оказание медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе в Татарстане под личный контроль взял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Мензелинском районе Татарстана выжили шесть человек, пятеро из которых госпитализированы в медучреждения Набережных Челнов, еще один человек доставлен вертолетом в Республиканскую больницу в Казани. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, всего на борту находились 22 человека: 20 парашютистов и два члена экипажа. Выжили те из них, которые находились в хвосте самолета, он остался почти невредимым. Нос L-410 полностью разрушился, крылья и фюзеляж смялись.