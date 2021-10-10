В Баренцевом море нашли кладбище кораблей

Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" обнаружило на дне Баренцева моря пять советских и британских кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Среди находок - сторожевой корабль "Туман", принявший неравный бой с тремя немецкими эсминцами в августе 1941 года, неизвестное судно (предположительно, погибший вместе с "Туманом" тральщик РТ-67), сторожевой корабль "Пассат", а также корвет Bluebell и эсминец Matabele ВМС Великобритании.

В рамках завершающего эпизода акции "Помни войну" североморцы выполнили более полутора тысяч километров инструментальной съемки рельефа дна, сообщили в пресс-службе СФ. Ранее военные гидрографы подтвердили координаты гибели подлодки Д-3 "Красногвардеец", большого охотника БО-224, кораблей и судов конвоя БД-5, погибшего в 1944 году.

Сторожевой корабль "Туман" был переделан из траулера: на него установили две 45-мм пушки, пару пулеметов и 18 малых глубинных бомб. Утром 10 августа, находясь в дозоре в Кильдинском проливе, "Туман" заметил три немецких эсминца и сообщил о них в штаб флота, выполнив тем самым боевую задачу. Затем сторожевик поставил дымовую завесу и начал маневр уклонения. Имевшие многократное превосходство в артиллерии эсминцы сблизились с советским кораблем и начали его методичный расстрел.

Одним из первых попаданий было повреждено кормовое орудие сторожевика, отвечать ему было нечем. Всего "Туман" получил 11 прямых попаданий 127-мм снарядами, погибли командир и комиссар корабля, тем не менее экипаж продолжал бороться за живучесть, пытаясь довести сторожевик до берега. В ходе боя краснофлотцы Блинов и Семенов совершили подвиг, подняв под огнем сбитый с мачты флаг корабля. Через полтора часа после начала боя "Туман" затонул с поднятым флагом. Удалось спасти 37 из 52 членов его экипажа.

Акция "Помни войну" проводится Северным флотом совместно с Русским географическим обществом для увековечения памяти погибших при защите советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.