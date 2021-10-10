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10.10.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

В Сочи на водителя Mercedes завели дело за стрельбу на дороге

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи в отношении водителя Mercedes, задержанного за стрельбу на дороге, полиция завела уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

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Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как ранее писала "РГ", 29 сентября 2021 года на автодороге Хостинского района водитель автомобиля Mercedes устроил конфликт со стрельбой. Зачинщиком оказался турист из Петербурга.

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Преступление отнесено к категории тяжких. Местное надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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