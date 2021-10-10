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Рубрика: Общество

Открылись III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения

Текст: Татьяна Хорошилова
В Екатеринбурге торжественно открылись III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения, посвященные 150-летию Уральского общества любителей естествознания и Свердловского краеведческого музея имени О.Е. Клера, в рамках дней памяти святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары.
Фото: Татьяна Хорошилова Фото: Татьяна Хорошилова
Фото: Татьяна Хорошилова

Елисавета Федоровна Романова после гибели мужа Великого Князя Сергия Александровича в 1905 году от бомбы Каляева оставила светское общество, распродала имущество и основала уникальную Марфо-Мариинскую обитель в Москве, оказывала помощь раненым солдатам в Русско-японскую и Первую мировую войны. Но в 1918 году в ночь с 17 на 18 июля 1918 года в Алапаевске произошли события, которые навсегда связали город с мировой историей, когда большевики сбросили ее и ее родных в каменноугольную шахту. Оттуда ее прах 11 октября был поднят и через фронта Гражданской войны, через Китай был доставлен в Иерусалим белой армией, где и захоронен в 1921 году.
Демидовские музейщики решили объединиться в ассоциацию

Научно-практическая конференция проходит в год 150-летия основания Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е.Клера - крупнейшего музейного объединения на Урале, принявшего вместе с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" участие в создании музея памяти представителей Российского Императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".

- Сегодня очень не хватает просветительства, - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - История царской семьи нам близкая и кровоточащая. Многое сделано для увековечения ее памяти, но это только начало.

- Сохранение исторической памяти, - считает глава фонда ЕСПО Анна Громова, - вопрос национальной безопасности. Сохранять историческую память большой и важный труд, великое дело. Накануне два дня мы провели в Нижнем Тагиле и видели, как жители города отстояли и сохранили исторический облик города, старый демидовский завод, который теперь может стать объектом индустриального туризма.

В ходе Свято-Елисаветинских чтений заслушаются доклады о связи Императорского Дома Романовых и Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е.Клера, научно-общественной деятельности Великого Князя Георгия Михайловича, роли Великих Князей "Михайловичей" в искусстве и культуре второй половины XIX века, о военном подвиге Алапаевских и Петроградских мучеников - Великого Князя Павла Александровича, Дмитрия Константиновича и Князя Императорской крови Иоанна Константиновича, сохранении объектов, связанных с жизнью семьи Великого Князя Константина Константиновича в имении Осташево в Подмосковье.

11 октября памятные мероприятия пройдут в Алапаевске, там же будет торжественно заложен крест в основание нового храма во имя святого благоверного Князя Александра Невского там, где храм стоял более 100 лет назад.

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