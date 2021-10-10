В Кургане при пожаре погибли шесть человек, в том числе двое детей

Новости

В Китае сделано более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса 13:13
Минниханов: Пилоты упавшего самолета уводили его от жилых домов 13:12
Пользователи соцсети ВКонтакте пожаловались на сбой 12:58
11 октября в Татарстане объявили днем траура 12:43
Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества 12:23
Фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры и беременности 12:07
В Минздраве уточнили число погибших в авиакатастрофе в Татарстане 12:07
Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32 11:47
Большинство работодателей будут прививать сотрудников от гриппа 11:37
По факту авиакатастрофы в Татарстане начата проверка 11:34
Число погибших в авиакатастрофе в Татарстане возросло до 15 11:30
Оперштаб: В Москве выявлено 4610 новых случаев COVID-19 11:27
Президент Татарстана вылетел к месту крушения самолета 11:09
Тела шести погибших извлечены из рухнувшего в Татарстане самолета 10:58
Уайлдер отправлен в больницу после нокаута от Фьюри 10:29
Из упавшего в Татарстане самолета извлекли семерых пострадавших 10:25
Эксперт: В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока-2" 10:22
Наталья Сергунина рассказала о лауреатах конкурса грантов мэра Москвы для НКО 10:11
В Татарстане разбился самолет с парашютистами 10:05
Эксперт назвал способ безопасно совершать покупки в интернете 09:52
Исследование: Прививку от COVID-19 и гриппа можно делать одновременно 09:25
Эксперт спрогнозировал укрепление рубля к концу года 09:18
В США охранник магазина получил ножевые ранения из-за требования о маске 08:45
Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил титул чемпиона WBC 07:48
Мясников назвал основные ошибки при приеме лекарств 07:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 13:12
Рубрика: Происшествия

В Кургане при пожаре погибли шесть человек, в том числе двое детей

Текст: Наталия Швабауэр

В Кургане расследуют последствия сильного пожара в частном секторе.

Фото: МЧС по Санкт-Петербургу
В центре Петербурга произошел пожар в мансарде жилого дома

По данным регионального управления МЧС, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в ночь с 9 на 10 октября. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, оказалось, что горит кровля двухквартирного брусового дома на площади 160 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано через три часа. Пожару был присвоен повышенный ранг. Всего с пламенем боролись 61 человек и 21 единица техники, из них 45 сотрудников МЧС и 15 спецмашин.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, при осмотре места происшествия обнаружены шесть тел. Погибли женщины 1958, 1979 и 1980 годов рождения, мужчина 1982 года рождения, а также двое детей - восьми и трех лет. Еще один пострадавший, 46-ти лет, госпитализирован.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили следователи. - Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и всех обстоятельств произошедшего. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных контролирующих и надзорных органов.

С родственниками погибших работает дежурный психолог МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Личности погибших установлены. По предварительным данным, они находились в сгоревшем доме в гостях.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт: В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока-2"
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
В Сирии "Панцирь-С" уничтожил восемь израильских ракет
Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил титул чемпиона WBC
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой