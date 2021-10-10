В Кургане при пожаре погибли шесть человек, в том числе двое детей

В Кургане расследуют последствия сильного пожара в частном секторе.

По данным регионального управления МЧС, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в ночь с 9 на 10 октября. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, оказалось, что горит кровля двухквартирного брусового дома на площади 160 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано через три часа. Пожару был присвоен повышенный ранг. Всего с пламенем боролись 61 человек и 21 единица техники, из них 45 сотрудников МЧС и 15 спецмашин.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, при осмотре места происшествия обнаружены шесть тел. Погибли женщины 1958, 1979 и 1980 годов рождения, мужчина 1982 года рождения, а также двое детей - восьми и трех лет. Еще один пострадавший, 46-ти лет, госпитализирован.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили следователи. - Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и всех обстоятельств произошедшего. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных контролирующих и надзорных органов.

С родственниками погибших работает дежурный психолог МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Личности погибших установлены. По предварительным данным, они находились в сгоревшем доме в гостях.