СМИ: В Афганистане число жертв взрыва в мечети увеличилось до 150

Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз, возросло до 150. Такие данные распространила газета Etilaat-e Roz, ссылаясь на властные структуры региона.

Отмечается, что еще не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков, передает ТАСС.

Исполнители, организаторы и спонсоры теракта Афганистане должны понести заслуженное наказание. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Совета Безопасности ООН. Государства - члены Совбеза напомнили, что терроризм представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Подчеркивается, что "теракты являются уголовными преступлениями, которым нет оправдания".

Ранее сообщалось, что ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в мечети. По данным местных СМИ, это уже третье нападение на религиозное сооружение в Афганистане за неполные семь дней.