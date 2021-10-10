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Умер актер и сценарист фильма "Любить по-русски 3" Юрий Рогозин

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    10.10.2021, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.гu Фото: kino-teatr.гu
Фото: kino-teatr.гu

На 69-м году жизни 9 октября скончался советский и российский актер, сценарист, режиссер и драматург Юрий Рогозин. Об этом сообщила сегодня в своем Instagram комик Елена Воробей.

"Юрочка… Дорогой Юрий Иванович, родной мой Юрында… Невозможно представить этот мир без Тебя, свою жизнь без Тебя… Но ты распорядился иначе. Прости за всё. Ты всегда будешь в моём сердце…", - написала артистка.

Рогозин родился 19 февраля 1953 года. В 1986-м окончил ВГИК, сценарный факультет. После был руководителем сценарной мастерской ВГИКа.

Сценарист фильмов и сериалов "Любовь на острове смерти", "Мужской зигзаг", "Очень верная жена", "Любить по-русски 3" (также сыграл там эпизодическую роль), "Адвокат", "Шпионские игры", "Преступление бут раскрыто". Поставил ленты "Пер-р-р-вокурсница", "Операция "Эники-Беники", "Только не сейчас", снял документальный фильм "Лаврентий Берия. Возвращение из небытия".

Как актер дебютировал в 1984 году в социальной драме "Дублер начинает действовать", сыграл сексопатолога в "Мужском зигзаге", а также в сериале "Дикий", фильме "Кому я должен - всем прощаю" и других.

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