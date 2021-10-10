Умер создатель культового боевика "Тайны мадам Вонг" Игорь Вовнянко

10 октября на 80-м году жизни скончался известный советский, казахстанский режиссер, сценарист, фотограф, актер и оператор Игорь Вовнянко.

Об этом сообщает Inbusiness со ссылкой на подтверждение от главы Союза кинематографистов РК Ермека Турсунова.

Вовнянко родился 14 июля 1942 года в Алма-Ате. В 1968-м окончил операторский факультет ВГИКа.

Как оператор снял ленты и сериалы "Тревожные ночи в Самаре", "Необычный день", "Горизонты", "Дон Кихот моего детства", "Год дракона", культовый боевик "Тайны мадам Вонг" - с Джигарханяном, Абдуловым и Мирошниченко. Как режиссер - картины "Маньчжурский вариант", "Господи, помилуй заблудших", "Долина смерти", "Дом у соленого озера", все - по собственным сценариям. Как актер дебютировал в 1962-м в драме "Перекресток".