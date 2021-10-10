Новости

Умер актер и сценарист фильма "Любить по-русски 3" Юрий Рогозин 11:02
Александр Невский выпустит хоррор 09.10.2021
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 09.10.2021
Умер советский режиссер и актер Агакиши Кязимов 09.10.2021
В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон 09.10.2021

Умер звезда кантри Бродяга Джим

Новости
    10.10.2021, 11:32
Текст:   Олег Усков

Американский певец и автор песен Бродяга Джим (Hobo Jim), "официальный бард Аляски", скончался в своем доме в Нэшвилле. Как уточнило радио KSRM, причиной смерти музыканта стала терминальная стадия рака.

О печальном конце певца уведомили заранее, диагностировав болезнь в середине сентября и дав ему еще три-шесть месяцев жизни.

Настоящее имя Бродяги Джим Варсос. Родился он в 1952 году в Индиане, в раннем возрасте переехал с семьей в Висконсин. В 12 лет научился играть на гитаре и чуть позже отправился путешествовать по Америке автостопом. А когда объехал все штаты, обосновался на Аляске. Работал рыбаком, лесорубом, ковбоем, о чем и писал удивительно проникновенные, простые песни, также превознося в них природные красоты.

Новости

Вышел трейлер боевика "Псих" - индийского "Крепкого орешка" 09.10.2021
Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий 09.10.2021
Появился русский трейлер испанского фильма ужасов "Бабушка" 09.10.2021
Появилась информация о состоянии заболевшей COVID Ларисы Гузеевой 09.10.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Космоопера по романам Азимова "Основание" продлена на второй сезон 08.10.2021
Netflix показал трейлер рождественского ромкома с Ниной Добрев 08.10.2021
Вышел трейлер боевика "Код 355" с Пенелопой Крус и Джессикой Честейн 08.10.2021
⧣ музыка
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Директор Серова прокомментировал информацию о заражении певца COVID 09.10.2021
СМИ: Александр Серов госпитализирован с 75-процентным поражением легких 09.10.2021
41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым 08.10.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ haya_abidi
От последствий коронавируса умер актер Фатали Овейси 07.10.2021
Умер актер Георгий Пенков 07.10.2021
Умер актер индийского кино Арвинд Триведи 06.10.2021