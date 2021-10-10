Умер звезда кантри Бродяга Джим

Американский певец и автор песен Бродяга Джим (Hobo Jim), "официальный бард Аляски", скончался в своем доме в Нэшвилле. Как уточнило радио KSRM, причиной смерти музыканта стала терминальная стадия рака.

О печальном конце певца уведомили заранее, диагностировав болезнь в середине сентября и дав ему еще три-шесть месяцев жизни.

Настоящее имя Бродяги Джим Варсос. Родился он в 1952 году в Индиане, в раннем возрасте переехал с семьей в Висконсин. В 12 лет научился играть на гитаре и чуть позже отправился путешествовать по Америке автостопом. А когда объехал все штаты, обосновался на Аляске. Работал рыбаком, лесорубом, ковбоем, о чем и писал удивительно проникновенные, простые песни, также превознося в них природные красоты.