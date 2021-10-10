В Боливии 6 человек погибли при крушении самолета с сотрудниками минздрава

В Боливии разбился самолет ВВС страны, на борту которого находились сотрудники министерства здравоохранения. ЧП произошло вскоре после вылета из городка Риберальта.

В результате погибли 6 человек, сообщил в своем Twitter президент Луис Арсе. Он выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что ответственным органам поручено выяснить причины аварии, пишет ТАСС. Жертвами крушения стали четверо медиков и двое пилотов.

Присутствовавшие на борту специалисты минздрава и Национального института лабораторий здравоохранения занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья. Их должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь в другой населенный пункт.