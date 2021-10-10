В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США

В Федеральной службе по военно-техническому содружеству России опровергли заявления бывшего президента США о том, что якобы российские специалисты изучают брошенные американские вертолеты в Афганистане.

Россия в настоящее время не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США - домыслы, не имеющие оснований, заявила пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.

Ранее Дональд Трамп сделал довольно странное заявление о том, что Россия и Китай уже якобы разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты "Апач". И на основе полученного материала создадут свою лучшую технику​​​.

"Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований", - цитирует Валерию Решетникову РИА Новости.

Она добавила, что "миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием "highly likely". Имеется ввиду известный интернет-мем, порожденный британскими политиками, которые обвиняя бездоказательно в чем-либо Россию всегда его употребляют: с высокой вероятностью Россия в чем-то виновата.

Как ранее сообщал военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, российские специалисты задолго до ухода США из Афганистана уже изучали "Апач" и ничего полезного для себя не нашли.