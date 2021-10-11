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Актер из "Тюрьмы Оз" Грэнвилл Адамс умер в возрасте 58 лет

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    11.10.2021, 12:50
Текст:   Олег Усков

Американский актер Грэнвилл Адамс, знакомый зрителю по роли Захира Арифа в хите HBO "Тюрьма Оз", скончался в возрасте 58 лет 10 октября, проиграв битву с раком.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от шоураннера "Оз" Тома Фонтаны и коллег артиста.

Адамс родился в 1963 году. На экранах дебютировал в середине 90-х в сериале "Убойный отдел", в 2000-м повторив свою роль, офицера Джеффа Уэстби, в полнометражном фильме. Также сыграл детектива Джонса в жесткой криминальной драме 2002 года "Империя".

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