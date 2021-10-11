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Актриса из "Служебного романа" Людмила Купина умерла от COVID-19

Новости
    11.10.2021, 15:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса кино и театра Людмила Купина скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на подтверждение от сестры погибшей Татьяны Сидоренко.

Причиной названа коронавирусная инфекция. При этом Сидоренко отметила в беседе с изданием, что смерть сестры была неожиданной и скоропостижной.

"Последние годы она жила на две страны - в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова", - рассказала Татьяна.

Купина почувствовала себя плохо в конце прошлого месяца, ее госпитализировали и уже в больнице выявили коронавирус. После чего состояние женщины начало резко ухудшаться - через неделю ее перевели в реанимацию. Поражение легких сначала составляло 20%, потом - 76%. Утром 9 октября Людмила Купчина скончалась.

Прощание с актрисой состоится 12 октября в 11:30 в церкви на Хованском кладбище.

Людмила Емельяновна Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969-м окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Служила в Московском театре киноактера (после - Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

На экранах дебютировала в 1968 году, и сразу главной ролью - Василисы в "Трембите" (но озвучивает там героиню Ия Саввина, а поет она голосом Людмилы Ревиной). Далее - Катя из "Светлой речки Вздвиженки", Мария, секретарь Полипова, в "Вечном зове", Надежда из "Среди лета", "Служебный роман", "Вишневый омут", "Обрыв", "Человек на полустанке".

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