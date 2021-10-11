Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.10.2021,  
10:41
Текст:  Николай Грищенко

Беспилотник дальнего радиолокационного обнаружения разработали в России

Российским конструкторам удалось создать уникальный беспилотный летательный аппарат дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Дрон способен патрулировать воздушное пространство и выполнять функции полноценного самолета ДРЛО.

Фото: Минобороны РФ
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео

"Это не только разведывательный аппарат и не столько разведывательный аппарат, это - принципиально новое для нашей страны направление развития крупноразмерных беспилотных комплексов, это - самолет радиолокационного дозора и наведения, аналог А-50 и перспективных самолетов этого направления", - заявил в эфире ТК "Звезда" главный конструктор компании "Кронштадт" Николай Долженков.

По его словам, беспилотный комплекс имеет возможность обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе и обнаружить любые воздушные цели, в том числе низколетящие. К преимуществам беспилотника ДРЛО относится тот факт, что отследить аппарат радарам противника будет затруднительно из-за сравнительно небольших размеров дрона, а также благодаря использованию стелс-технологий.

Отметим, работы по созданию беспилотника ДРЛО велись в ОКБ имени Яковлева под руководством Николая Долженкова еще в начале 1990-х годов. Кроме дроны военного назначения можно использовать как телекоммуникационные ретрансляторы для судов, идущих по Севморпути. Беспилотники, сменяя друг друга, смогут находиться в воздухе круглосуточно в течение всего года, то есть, связь в Арктике будет постоянной и устойчивой.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
беспилотники
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Два испытательных пуска МБР "Сармат" запланированы до конца года 09:10
Умер выдающийся ученый и конструктор Гиви Джанджгава 08.10.2021
Часть секретов дрона "Охотник" показали на видео 03.10.2021
радары
Фото: Пресс-служба Северного флота
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 10.10.2021
Радары РУС-2 сорвали "балтийский Перл-Харбор" 80 лет назад 21.09.2021
Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы" 26.08.2021