Беспилотник дальнего радиолокационного обнаружения разработали в России

Российским конструкторам удалось создать уникальный беспилотный летательный аппарат дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Дрон способен патрулировать воздушное пространство и выполнять функции полноценного самолета ДРЛО.

"Это не только разведывательный аппарат и не столько разведывательный аппарат, это - принципиально новое для нашей страны направление развития крупноразмерных беспилотных комплексов, это - самолет радиолокационного дозора и наведения, аналог А-50 и перспективных самолетов этого направления", - заявил в эфире ТК "Звезда" главный конструктор компании "Кронштадт" Николай Долженков.

По его словам, беспилотный комплекс имеет возможность обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе и обнаружить любые воздушные цели, в том числе низколетящие. К преимуществам беспилотника ДРЛО относится тот факт, что отследить аппарат радарам противника будет затруднительно из-за сравнительно небольших размеров дрона, а также благодаря использованию стелс-технологий.

Отметим, работы по созданию беспилотника ДРЛО велись в ОКБ имени Яковлева под руководством Николая Долженкова еще в начале 1990-х годов. Кроме дроны военного назначения можно использовать как телекоммуникационные ретрансляторы для судов, идущих по Севморпути. Беспилотники, сменяя друг друга, смогут находиться в воздухе круглосуточно в течение всего года, то есть, связь в Арктике будет постоянной и устойчивой.